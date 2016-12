02.08.2012 | News Bundesverfassungsgericht

Karlsruhe verlangt gleiche Zuschläge für homosexuelle Beamte

Bild: Image Source/F1online

Homosexuelle Beamte in einer Lebenspartnerschaft müssen die gleichen Zuschläge bekommen wie heterosexuelle Ehepaare. Das entschied das Bundesverfassungsgericht in einem am Mittwoch veröffentlichten Beschluss.mehr