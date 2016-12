28.07.2016 | News Das nervt

Was Mitarbeiter am meisten frustriert

Bild: Haufe Online Redaktion

Zufriedene Arbeitnehmer sind gute Arbeitnehmer. In Zeiten des Fachkräftemangels wird das Personal zum erfolgskritischen Faktor. Wie also können Arbeitsplatzverhältnisse geschaffen werden, in denen sich die Mitarbeiter wohlfühlen? Oder anders herum: Was stört die Mitarbeiter im Arbeitsumfeld am meisten?mehr