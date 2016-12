Zertifizierung

16.09.2016 | News JLL

Büromarkt: Zahl der zertifizierten Gebäude steigt mit wachsender Nachfrage

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Ende des ersten Halbjahres 2016 gab es in den Top-7-Städten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, München und Stuttgart eine halbe Million Quadratmeter mehr zertifizierte Bürogebäude als 2015. Das zeigt der Cesar (Certification and Sustainability Radar) von JLL. Insgesamt waren 6,3 Millionen Quadratmeter und sieben Prozent des gesamten Bestands zertifiziert. Nutzer fragen laut JLL verstärkt nach zertifizierten Büroimmobilien.mehr