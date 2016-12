Zertifikat

22.03.2016 | News JLL

6,5 Prozent aller Büroflächen in den Big 7 zertifiziert

Bild: MEV Verlag GmbH

Der zertifizierte Büroflächenbestand in den sieben deutschen Metropolen stieg 2015 um eine Million Quadratmeter, das sind 21 Prozent mehr als 2014. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie von JLL. Insgesamt waren damit knapp 5,8 Millionen Quadratmeter der Büroflächen in den Big 7 zertifiziert, was einem Anteil von 6,5 Prozent aller Büros entspricht. In Frankfurt am Main sind inzwischen 16,7 Prozent der Büroflächen zertifiziert.