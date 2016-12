12.10.2015 | Top-Thema

Zeitwirtschaft mobil

Bild: Haufe Online Redaktion

"Near Field Communication" (NFC) bietet eine neue, sichere Möglichkeit für die Zeiterfassung und Zutrittskontrolle in Unternehmen. Per Smartphone können die Mitarbeiter Türen öffnen, ihre Arbeitszeiten erfassen und in der Kantine bargeldlos zahlen.