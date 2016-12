07.07.2015 | Serie Social Media Marketing

Kennen Sie den Gronkh? – Von der Parallelwelt der jungen Generation

Bild: Felix Beilharz

Telefonieren ist old school, Sprachnachricht per Whatsapp das Mittel der Wahl. Fernsehen ist langweilig, lieber folgt man Youtubern, die die Eltern nicht kennen: Die Jugendlichen kommunizieren und konsumieren ganz anders als selbst die ominöse Generation Y. Wenn Unternehmen in fünf Jahren noch Menschen erreichen wollen, müssen sie genau hinschauen, meint unser Kolumnist Felix Beilharz.mehr