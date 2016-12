03.09.2013 | Top-Thema

Work in Process: Richtige Bilanzierung von Produktionsbeständen

Bild: Haufe Online Redaktion

Neben Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, den Halbfertigteilen und den Fertigwaren gibt es eine weitere Gruppe: Bestände, die sich gerade in der Produktion befinden, genannt Work in Process (WIP). Diese finden sich in Produktionsunternehmen. Unser Top-Thema geht auf die Definition, Bewertung und Bilanzierung von WIPs und deren möglicher Einfluss auf die Liquidität im Unternehmen ein.mehr