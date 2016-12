Wohnungspolitische Information 39/2014

Mietpreisbremse: Wohnungswirtschaft begrüßt Nachbesserungen

Bild: Haufe Online Redaktion

Die Fraktionsspitzen von CDU/CSU und SPD haben sich am 23. September 2014 auf Nachbesserungen an der Mietpreisbremse geeinigt. Die Wohnungswirtschaft begrüßt die Änderungen an dem Gesetz als Kompromiss mit Augenmaß. „Damit hat die Vernunft letztlich doch die Oberhand über eine populistische, aber für die Bekämpfung des Wohnungsmangels fatale ursprünglich beabsichtigte Regelung behalten", so Axel Gedaschko.