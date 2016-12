03.07.2014 | News CBRE

Handel mit Wohnportfolios deutlich um 19 Prozent gesteigert

Bild: Andreas Morlok

Der Handel mit Wohnimmobilien bleibt lebhaft. Nach Analysen des Immobilienberaters CBRE wechselten in den ersten zwei Quartalen 2014 bundesweit Wohnpakete ab 50 Einheiten in Höhe von rund 7,3 Milliarden Euro den Besitzer. Gegenüber dem ersten Halbjahr 2013 ist das eine Steigerung um 19 Prozent. Auch die Beteiligung an Projektentwicklungen nimmt zu.mehr