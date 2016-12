06.07.2016 | News Projekt

Berliner Genossenschaften stellen bis 2020 rund 7.400 Wohnungen fertig

Bild: Tessa Zimmer

Die Berliner Baugenossenschaften werden 2016 rund 1.000 Wohnungen fertigstellen. Das berichtet die Berliner Morgenpost. Bis 2020 haben die 80 Genossenschaften in der Hauptstadt demnach 7.400 Wohnungen in Bau oder in Planung. In Düsseldorf realisiert derzeit die Genossenschaft Wogedo 140 Wohnungen. Eine Studie des Bundesbauministeriums belegt den Wert der Wohnungsgenossenschaften als Partner von Städten und Gemeinden.mehr