15.07.2016 | News Destatis

Wohnungsneubau: Genehmigungen in Wohnheimen verdreifacht

Bild: Lara

Von Januar bis Mai 2016 wurde der Bau von 148.400 Wohnungen genehmigt, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. Das sind 30,6 Prozent mehr als im vergleichbaren Zeitraum 2015. Am stärksten stiegen die Baugenehmigungen für Wohnungen in Wohnheimen, die sich auf 10.300 mehr als verdreifachten (plus 227,4 Prozent beziehungsweise plus 7.100 Wohnungen). Zu dieser Kategorie zählen auch Flüchtlingsunterkünfte.mehr