16.03.2016 | News Projekt

Gerch investiert 120 Millionen Euro in Wohnprojekt in München

Bild: Gerchgroup

Der Projektentwickler Gerch Development GmbH hat ein 11.000 Quadratmeter großes Wohnbauareal in München-Schwabing erworben und will 120 Millionen Euro in etwa 20.000 Quadratmeter Wohnfläche investieren.mehr