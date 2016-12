24.08.2016 | News Wohlbefinden

Flow als Anti-Stress-Mittel

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Haben Sie heute bei der Arbeit schon einen Flow erlebt? Eine Zeit, in der Sie die Zeit gar nicht wahrgenommen haben, sondern alles wie von selbst lief oder Sie ganz in eine Aufgabe versunken waren? Gut so, denn dann sind Sie weniger anfällig gegen Stress.mehr