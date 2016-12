16.10.2012 | News Entschließung

Bundesrat verlangt mehr Rechtssicherheit für WLAN-Betreiber

Bild: Haufe Online Redaktion

Der Berliner Senat will in der deutschen Hauptstadt ein kostenfrei nutzbares WLAN an ausgewählten Orten anbieten. Vor dem Start des Projekts hat nun der Bundesrat einer von Berlin und Hamburg eingebrachten Entschließung zur Haftungsbeschränkung von WLAN-Betreibern zugestimmt. mehr