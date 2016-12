06.07.2015 | News Wettbewerbsrecht

Angestellter Anwalt ist für den Internetauftritt der Kanzlei regelmäßig nicht verantwortlich

Bild: Michael Bamberger

Ein in einer Anwaltskanzlei angestellter Rechtsanwalt ist für Wettbewerbsverstöße auf der Homepage der Kanzlei nur dann wettbewerbsrechtlich verantwortlich, wenn er bestimmenden Einfluss auf den Inhalt der Homepage hatte. In einem vom Oberlandesgericht Frankfurt entschiedenen Fall war das nicht so.mehr