16.06.2016 | News Projekt

ULI Germany Award for Excellence: Finalisten stehen fest

Bild: ULI Germany

Die Finalisten für den ULI Germany Award for Excellence stehen fest: Ins Rennen gehen die Projekte "Zentralmassiv" in Bochum (Stark Design), "Alter Schlachthof" in Karlsruhe (Karlsruher Fächer GmbH & Co. Stadtentwicklungs-KG), "Am Ackermannbogen" in München (Referat für Stadtplanung und Bauordnung der Landeshauptstadt München). Der Sieger wird am 29. Juni in Frankfurt am Main gekürt.mehr