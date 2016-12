02.05.2012 | News Personalie

Richard Davies wechselt von JLL zu Cushman & Wakefield

Bild: Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield hat Richard Davies als Partner und Head of Retail Property & Asset Management in EMEA verpflichtet. Er leitete zuletzt das Property & Asset Management bei Jones Lang LaSalle (JLL) in Großbritannien.mehr