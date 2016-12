20.06.2013 | News Aus für Umweltgift

Herstellung und Anwendung von Flammschutzmittel HBCD verboten

Bild: Rainer Sturm

Es steckt in Dämmplatten, als Zusatzstoff in Beton, in elektrischen Geräten, Textilien oder Polstermöbeln: Hexabromcyclododecan, kurz HBCD. Und es ist ein langlebiges Umweltgift, das sich im Organismus anreichert. Deshalb darf die Chemikalie nun nicht mehr hergestellt werden.mehr