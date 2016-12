22.10.2015 | News Wohnungswirtschaft

Gemeinsam mehr erreichen: Erste Werkstatt zum Thema Energie und Gebäude

Bild: Torsten George

Am 19. und 20.10.2015 trafen sich im Hotel Grand Hyatt in Berlin Teilnehmer aus Wohnungswirtschaft und Industrie zur Werkstatt – ihr Thema: Energie und Gebäude. Das Veranstaltungskonzept, das die Fachzeitschrift DW Die Wohnungswirtschaft in Kooperation mit dem GdW entwickelt hat, soll die Kommunikation zwischen den Akteuren intensivieren und dazu anregen, gemeinsam neue Ideen und Lösungen zu entwickeln.mehr