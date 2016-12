06.07.2016 | Serie Fachkonferenz Reporting 2016

Wenn der Report zum TÜV muss: Laufende Überwachung des Reportings bei Zalando

Bild: Horváth Akademie GmbH

Die Zalando SE behauptet sich erfolgreich in einem sehr dynamischen Marktumfeld. Jedoch steht das Management Reporting des Unternehmens, in dem Wachstum die einzige Konstante ist, vor besonderen Herausforderungen. Dr. Jörg Engelbergs, Vice President Controlling und Tobias Schönaich, Teamleader Controlling Platform and Reporting, zeigten auf, wie diesen begegnet wird: BI Strategie, Mobile Reporting und Dashboards, Tool-TÜV.mehr