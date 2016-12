19.01.2016 | News Halbstrafe

Freiheit für Hoeneß - eine Extrawurst für den Fußballpromi?

Bild: FC Bayern München

Am 29.2.2016 wird er wieder ein freier Mann sein. Nach einigen erheblichen Hafterleichterungen - Hoeneß ist seit Anfang 2015 Freigänger und muss nur abends in den Knast - kommt der Fußball-Liebling nach Verbüßung der Hälfte seiner Haftzeit frei. Für das in Haftdingen strenge Bayern eine milde Entscheidung. mehr