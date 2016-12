15.04.2015 | News Studie

Wenig Wechsel in Deutschlands Chefetagen

Bild: Eric Audras / PhotoAlto

In Deutschland, der Schweiz und in Österreich sitzen Vorstandschefs derzeit besonders fest im Sattel. In keiner anderen Region weltweit habe es im vergangenen Jahr weniger Chefwechsel bei börsennotierten Unternehmen gegeben, heißt es in einer Studie der Beratungsfirma PWC Strategy&.mehr