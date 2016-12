04.03.2014 | Top-Thema

Erleichterungen durch die Vorausgefüllte Steuererklärung

Bild: Haufe Online Redaktion

Im Jahr 2014 soll es erstmals möglich sein, die bei der Finanzverwaltung gespeicherten Daten in die Einkommensteuererklärung zu übernehmen. Der Umfang der abrufbaren Daten wird sich voraussichtlich in den nächsten Jahren kontinuierlich erhöhen. So sieht es auch der Koalitionsvertrag der Großen Koalition vor.mehr