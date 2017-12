13.12.2013 | News Adoption

Erwachsenenadoption - Zulässigkeit und Rechtsfolgen der Adoption Volljähriger

Bild: EBS

Werden Volljährige adoptiert, geht es selten nur um einen Kinderwunsch. Oft spielen Erbrechtsfragen oder Nachfolgeregelungen eine Rolle, manchmal auch ein begehrter Titel oder ein guter Name. Wann ist die Adoption Erwachsener in Deutschland zulässig? Was sind Hindernisse und wie sehen die Rechtsfolgen aus?mehr