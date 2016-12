26.10.2012 | News Umfrage

Arbeitgeber vernachlässigen IT-Sicherheit

Viele Arbeitgeber vernachlässigen den Schutz gegen Computerkriminalität. So gibt es zu selten Regeln für den Umgang mit Passwörtern. Den Mitarbeitern wird außerdem in den wenigsten Fällen gesagt, dass sie besser keine externen USB-Sticks am Firmen-PC benutzen.mehr