Düsseldorf: „Die Developer“ bauen neues Headquarter für L’Oréal

Bild: Die Developer

In Düsseldorf wurde der Grundstein für das neue Headquarter "Horizon" von L'Oréal Deutschland gelegt. Das Verwaltungsgebäude am Kennedydamm wird 60 Meter hoch und bietet in 16 Stockwerken 22.000 Quadratmeter Bürofläche. Dazu kommen 1.000 Quadratmeter Terrassenfläche. Das Projekt wird vom Unternehmen „Die Developer" entwickelt.