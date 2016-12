22.11.2015 | Serie Colours of law

Verwirrender Versicherungsfall: Hund klaut menschliches Gebiss

Bild: Brand X Pictures

Wenn ein Hund übergroßes Interesse an menschlichem Zahnersatz zeigt und diesen in einem geheimen Versteck vergräbt, so kommt dies einer Zerstörung des Gebisses gleich. Ist das Gebiss gegen Zerstörung oder Beschädigung versichert, so muss die Versicherung zahlen.mehr