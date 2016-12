27.07.2016 | News ImmobilienScout24

Immobilienkauf: Münchner verschulden sich am längsten

Bild: MEV-Verlag, Germany

Die durchschnittliche Kreditsumme deutscher Immobilienkäufer lag im zweiten Quartal 2016 bei rund 205.000 Euro und ist im Vergleich zum Jahresende 2015 noch einmal um drei Prozent gestiegen. Das zeigt eine Studie von ImmobilienScout24. In München verschulden sich die Kreditnehmer am längsten: Hier werden im Schnitt Darlehen in Höhe von 90 Monatsgehältern angefragt.mehr