02.10.2012 | News Deal

Schmucklabel "Uno de 50" eröffnet Store am Hackeschen Markt in Berlin

Bild: Biggi

Der Wäschehersteller Schiesser mietet rund 170 Quadratmeter in Neuss, der spanische Schmuckdesigner Uno de 50 eröffnet den ersten deutschen Store am Hackeschen Markt in Berlin. CBRE war bei den Anmietungen beratend und vermittelnd tätig.mehr