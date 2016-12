24.05.2016 | News E-Commerce Mode

Neue Klamotten? Erst mal bei H&M und C&A gucken

Im E-Commerce können im Segment Mode sogenannte Vertikalisten, die vom Design über die Produktion bis zum Verkauf alles aus einer Hand bieten – zum Beispiel H&M, C&A oder Adler – im Vergleich zu Händlern wie Zalando punkten. So steuern etwa 80 Prozent der Adler-Kunden den Online-Shop des Anbieters direkt an, ohne vorher woanders zu suchen. Das zeigt die Studie "Fashion Future – Wie Vertikalisten und Digital Champions den traditionellen Modehandel in die Zange nehmen".mehr