09.06.2015 | Top-Thema

Orkantief Niklas - Steuerliche Erleichterungen für Geschädigte

Bild: Haufe Online Redaktion

Das Bayerische Staatsministerium der Finanzen hat in seinem Erlass zum Sturmtief Niklas auf steuerliche Hilfsmaßnahmen hingewiesen. Mithilfe dieser können Geschädigte in Bayern und anderen Bundesländern ihre Sturmschäden leichter steuerlich berücksichtigen. So können sie zum Beispiel eine Steuerstundung beantragen, um Liquiditätsengpässe zu überbrücken.mehr