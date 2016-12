Verfassungswidrigkeit

02.07.2014 | News Nordrhein-Westfalen

Spargesetz zur Beamtenbesoldung ist verfassungswidrig

Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat den höher besoldeten Beamten zu Unrecht finanzielle Opfer abverlangt. Der Verfassungsgerichtshof in Münster verwarf das Besoldungsgesetz für die Jahre 2013 und 2014. Es verstoße gegen die Verfassung des Landes, urteilten die obersten NRW-Richter am Dienstag. Finanzminister Norbert Walter-Borjans (SPD) kündigte neue Berechnungen und einen Nachtragshaushalt an.mehr