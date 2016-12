28.06.2016 | News Personalie

Amanda Clack ist neue RICS-Präsidentin

Bild: RICS

Amanda Clack wurde zur neuen Präsidentin der RICS – The Royal Institution of Chartered Surveyors für 2016 bis 2017 ernannt. Sie folgt damit auf Martin Brühl. Clack ist Partner bei EY und als Head of Infrastructure für Infrastrukturmaßnahmen in der Privatwirtschaft in verschiedenen Ländern zuständig.mehr