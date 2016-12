07.12.2016 | News ULI Urban Leader Forum 2016

Innovation: Stadt-Experten fordern mehr Venture Capital

Bild: ULI Urban Land Institute

Um eine nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten, „müssen Städte künftig flexibler auf technologische und wirtschaftliche Veränderungen reagieren können". Das sagte Tom Murphy, Senior Resident Fellow des ULI und Ex-Bürgermeister der US-Stadt Pittsburgh beim „ULI Urban Leader Forum 2016" Anfang Dezember in Dortmund. Die städtische Förderung von Innovationen, vor allem der Zugang zu Venture Capital, sei entscheidend für den Erfolg, so Murphy weiter. Er hatte in seiner Amtszeit die Weichen für die zukunftsorientierte Umnutzung großer Industriebestände ermöglicht.