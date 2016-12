27.06.2013 | News Köln

Sal. Oppenheim-Prozess: Teile der Anklage fallen weg

Bild: Sal. Oppenheim

Im Untreue-Prozess um die Privatbank Sal. Oppenheim vor dem Landgericht Köln gibt es eine Wendung: Die 16. Große Strafkammer hat am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Teilaspekt vorläufig eingestellt. Die Staatsanwaltschaft will so zu einer konzentrierten Hauptverhandlung beitragen.mehr