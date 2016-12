05.07.2013 | News Gesundheitsmanagement

Dax 30 im Vergleich: Psychische Gesundheit als Thema der Unternehmensberichterstattung

Psychische Gesundheit ist immer noch ein Tabuthema in der Arbeitswelt. Doch einige Konzerne gehen hier in die Offensive. Nach einer Analyse, wie Dax-30-Unternehmen dieses Thema in ihrer Berichterstattung aufgreifen, zeigen sich SAP, Telekom und Siemens als vorbildlich.mehr