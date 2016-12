21.02.2014 | News Unternehmen

Neue Immobiliengesellschaft "Balandis Real Estate AG" gegründet

Bild: Haufe Online Redaktion

Mit Eintragung der "Balandis Real Estate AG" in das Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart entsteht eine neue Immobilien-Aktiengesellschaft mit einem Net Asset Value von rund 250 Millionen Euro. Neben eigenen Gewerbeimmobilien in Deutschland und den USA, werden weitere deutsche Immobilien mit einem Wert von rund 390 Millionen Euro verwaltet.mehr