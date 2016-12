07.05.2014 | News Baden-Württemberg

Einigung im Tarifkonflikt an Unikliniken

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Durchbruch im Tarifkonflikt der Unikliniken in Baden-Württemberg: Arbeitgeber und die Gewerkschaft Verdi einigten sich am Dienstag in Stuttgart auf eine am Tarifabschluss im öffentlichen Dienst orientierte Lösung.