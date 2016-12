31.10.2013 | News E-Mail-Marketing

E-Mail über Tell-a-friend-Funktion ist Spam

Bild: Haufe Online Redaktion

Bietet ein Unternehmen auf seiner Website Besuchern die Möglichkeit, Links auf diese Website an Dritte zu versenden, so ist dieser E-Mail-Versand gleichbedeutend mit unerlaubter Werbung, also Spam – und damit rechtswidrig. So urteilte der Bundesgerichtshof. Außer, es liegt ein Opt-in vormehr