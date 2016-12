07.08.2013 | News Unternehmen

Aus Magnat wird Demire Deutsche Mittelstands Real Estate AG

Bild: Haufe Online Redaktion

Die in Frankfurt ansässige Magnat Real Estate AG gibt ihre Umfirmierung in Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG bekannt. Die auf der Hauptversammlung beschlossene Satzungsänderung wurde inzwischen in das Handelsregister eingetragen.mehr