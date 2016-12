19.10.2015 | News Unternehmen

TAG plant keine Übernahmen und sieht sich als Alternative zu "den Großen"

Bild: Image Source Limited

TAG Immobilien plant in absehbarer Zeit keine Übernahmen und sieht sich als "Alternative zu den ganz Großen", wie der Finanzchef des Hamburger Wohn- und Gewerbeimmobilienunternehmens Martin Thiel der "Euro am Sonntag" sagte. Außerdem kündigte TAG an, dass das Unternehmen bis Ende 2015 mehrere hundert Wohnungen an Flüchtlinge vermieten will.mehr