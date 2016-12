12.06.2014 | News Übergabe an Kollegen

Stress vor dem Urlaub vermeiden

Bild: John Foxx Images and Images 4 Communication

Wer kennt das nicht: der letzte Tag vor dem Urlaub macht so richtig urlaubsreif. Wenn dann auch noch die Übergabe an den Kollegen gemacht werden muss, kann's stressig werden. Wer die notwendigen Gespräche mit den Kollegen gut plant, kann stressfreier in den Urlaub gehen.mehr