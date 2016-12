24.04.2013 | News Gefahrgut

Mängel bei der Ladungssicherung

Bild: Haufe Online Redaktion

Allein in Thüringen sind im vergangenen Jahr bei Kontrollen von Gefahrguttransporten Hunderte Verstöße festgestellt worden. In 236 Fällen wurden Bußgelder verhängt. In den meisten Fällen war die Ladung nicht richtig gesichert.mehr