28.05.2014 | News Work-Life-Balance

Nur wenige jüngere Topmanager beklagen mangelnde Freizeit

Bild: Haufe Online Redaktion

Überstunden und Wochenendarbeit rauben jungen Topmanagern Zeit für die Familie. Doch offenbar stören sich diese gar nicht so sehr an der mangelnden Work-Life-Balance: Weniger als ein Drittel beklagen sich in einer Studie darüber. Verbreiteter ist die Sorge, dass der Partner damit unzufrieden ist.mehr