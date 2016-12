Tierhaltung

05.10.2011 | News Wohnungseigentumsrecht

Hunde müssen in der Wohnanlage angeleint werden

In einer Wohnungseigentumsanlage müssen Hunde schon kraft Gesetzes an der Leine geführt werden. Es kommt nicht darauf an, ob die Hausordnung das vorsieht oder die Eigentümer dies beschlossen haben.mehr