Das persönliche Gespräch ist der direkteste Weg zum Kunden. Über Telefonmarketing (Telemarketing) kann beraten, aber auch verkauft werden. Zudem ist der Kanal ein wichtiges, vom Kunden sehr geschätztes Serviceinstrument.

Nirgends ist der Dialog mit dem Kunden so persönlich wie am Telefon. Deshalb ist es entscheidend, dort einen professionellen Eindruck zu hinterlassen - unabhängig davon, ob die Call-Center-Aufgaben inhouse wahrgenommen oder an einen externen Dienstleister ausgelagert werden. Auch die Abwicklung der Kundenkommunikation per Brief, Mail oder Social Media gehört zur Unternehmensfunktion Customer Care.

Ziele des Telefonmarketings

Mögliche Ziele des Telemarketings sind:

- Leadgenerierung

- Vorqualifizierung

- Kundenbetreuung/Nachfassen

- Segmentierung

Die vergleichsweise geringen Kosten machen zusammen mit der Kundennähe das Telefonmarketing auch heute noch zu einem attraktiven Kanal.