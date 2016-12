23.06.2015 | News Pflege-TÜV

Koalition einigt sich: Pflegenoten sollen bleiben

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Trotz Mängeln Bestnoten erhalten – was sich mancher Schüler wünscht, scheint in der Pflege Usus zu sein. Aber die Pflegenoten halten nicht, was sie versprechen. Deshalb will der Pflegebevollmächtigte die Pflegenoten aussetzen. Die SPD möchte wiederum an der Notengebung festhalten.mehr