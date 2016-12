16.09.2015 | News Teamarbeit

So funktioniert die Zusammenarbeit

Bild: Haufe Online Redaktion

Der Einzelne erledigt in einem guten Team in einer kürzeren Zeit mehr als er alleine leisten könnte. So kann die Teamleistung besser ausfallen als die Summe von Einzelleistungen. Doch damit ein Team funktioniert und sich alle darin wohl fühlen, braucht es bestimmte Bedingungen.mehr