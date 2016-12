24.04.2013 | News Hessen

Tariferhöhung für Angestellte wird auf Beamte übertragen

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Die rund 100.000 Landesbeamten in Hessen sollen die gleiche Besoldungserhöhung erhalten wie die Angestellten. Dies kündigte die schwarz-gelbe Koalition in Wiesbaden an.mehr