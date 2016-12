05.01.2015 | Serie Kolumne Alles digital

Digitales Marketing: Schluss mit der alten Werbelogik!

Bild: Mike Schnoor

Digital Advertising bildet ein wichtiges Standbein für den Marketingmix der gesamten Wirtschaft. Das gesamte Spektrum der digitalen Werbung besitzt bereits so viel Wrumms unter der Haube, dass kaum ein Marketingentscheider an ihr vorbei kommt. Das Geld fließt immer stärker in Online- und Mobile-Werbeformen für alle erdenklichen Dinge des Alltags: Immobilien, Billigflüge, Zeitungsabos, Stromanbieter und Mobilfunkverträge ... Aber der ganze Werbemüll für den Mainstream-Kunden und die endlose Flut an 08/15-Kampagnen haben ausgedient, meint unser Kolumnist Mike Schnoor. Marken brauchen jedoch eine gehörige Portion Mut, um aus der alten Werbelogik auszubrechen.mehr